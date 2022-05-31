Домохозяйка назвала способ не путать детские вещи после стирки

The Sun: чтобы не путать одежду детей после стирки, можно ставить метки на воротничке

Домохозяйка и блогер миссис Динкум в своем TikTok-аккаунте @dinkumtribe назвала многодетным матерям способ не путать детскую одежду после стирки. На ролик обратило внимание издание The Sun.

Она советует помечать воротнички химическим карандашом, чтобы не путать вещи при стирке и сортировке. «Если детей много, первенцу ставим одну метку на ярлычке сзади, второму — две, третьему — три», — объясняет она.

Динкум посетовала, что у детей с небольшой разницей в возрасте одежда часто путается. «Она может быть почти неразличимой после стирки, особенно когда у детей похожие вещи. Гораздо проще посчитать метки, чем вспоминать, какой из детей какой размер носит», — говорит она.

Кроме того, добавляет Динкум, лайфхак полезен, если старший ребенок более стройный, чем младший. «У одного из моих детей очень тонкая талия, и найти его штаны и шорты — та еще задача», — признается она.

Ранее специалистка по уборке Линси Кромби назвала бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке. По словам эксперта, пищевая соль закрепляет пигмент на вещах и не дает ему «растечься» при контакте с водой и стиральным порошком.