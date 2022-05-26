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Назван бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке

Специалистка по клинингу Линси Кромби: поваренная соль сохранит цвет одежды при стирке

Фото: engin akyurt / Unsplash

Специалистка по клинингу Линси Кромби назвала бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке. Ее советы приводит издание The Sun.

По словам эксперта, пищевая соль закрепляет пигмент на вещах и не дает ему «растечься» при контакте с водой и стиральным порошком. Поэтому Кромби рекомендует использовать продукт с привычным средством для стирки. При этом она отметила, что с его помощью можно удалять грязь с материалов, которые нельзя стирать. Для этого Кромби предлагает насыпать соль на поверхность ткани, растереть с небольшим количеством воды и оставить на 3-6 минут.

«Не нужно покупать какую-то необычную розовую гималайскую соль — поваренная отлично подойдет», — поясняет она. Специалистка также подчеркнула, что для сохранения цвета темные вещи следует стирать, вывернув наизнанку, при низкой температуре.

Ранее в мае жительница Великобритании раскрыла еще один способ предотвратить выцветание одежды. Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk посоветовала выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Женщина также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.

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Дарья Шляпужникова
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