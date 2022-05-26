Назван бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке

Специалистка по клинингу Линси Кромби: поваренная соль сохранит цвет одежды при стирке

Специалистка по клинингу Линси Кромби назвала бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке. Ее советы приводит издание The Sun.

По словам эксперта, пищевая соль закрепляет пигмент на вещах и не дает ему «растечься» при контакте с водой и стиральным порошком. Поэтому Кромби рекомендует использовать продукт с привычным средством для стирки. При этом она отметила, что с его помощью можно удалять грязь с материалов, которые нельзя стирать. Для этого Кромби предлагает насыпать соль на поверхность ткани, растереть с небольшим количеством воды и оставить на 3-6 минут.

«Не нужно покупать какую-то необычную розовую гималайскую соль — поваренная отлично подойдет», — поясняет она. Специалистка также подчеркнула, что для сохранения цвета темные вещи следует стирать, вывернув наизнанку, при низкой температуре.

Ранее в мае жительница Великобритании раскрыла еще один способ предотвратить выцветание одежды. Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk посоветовала выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Женщина также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.