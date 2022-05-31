В России появились новые напитки от Coca-Cola

Coca-Cola расширила линейку своих напитков в России

Coca-Cola расширяет линейку своих продуктов — на прилавках российских магазинов появился новый напиток Coca-Cola Lemon без сахара, сообщили журналисты «Известий».

Интернет-магазины стали также предлагать неклассические напитки бренда: Lime — в бутылке с зеленой упаковкой, Zero со вкусом апельсина — в таре с оранжевой наклейкой. Кроме того, в продаже в России впервые появилась Fanta без сахара, а также «Fanta Манго-дэнс». Часть этих продуктов уже продавались в рознице в предыдущие годы. Источники на рынке предполагают, что так компания старается постепенно переориентировать покупателя на нечто новое — возможно, в ближайшее время на рынке появятся совершенно не похожие на основной бренд продукты.

«Coca-Cola, следуя различным мировым трендам, ежегодно обновляет ассортимент своих брендов новыми упаковочными или вкусовыми решениями. Часть нового ассортимента остается в портфеле надолго, другая вводится на краткосрочный, сезонный период. Далее она снимается с производства или меняется на новые вкусы», — рассказали газете в пресс-службе сети «Азбука вкуса».

В начале марта американская The Coca-Cola Company, владеющая брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua, объявила, что приостанавливает деятельность в России. О том, какие конкретно меры последуют, не сообщалось, однако продажи остановлены не были. В мае глава корпорации Джеймс Куинси допустил полный уход компании с рынка.