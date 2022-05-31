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Боец UFC ударил медсестру в центре вакцинации

Боец UFC Паоло Коста ударил медсестру в центре вакцинации в Бразилии
Паоло Коста

Паоло Коста. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста оказался в центре скандала из-за конфликта с медсестрой в центре вакцинации. Об этом сообщает Globo.

По одной из версий, 31-летний бразилец ударил медсестру, решив покинуть центр вакцинации с заполненным сертификатом, но без инъекции. По словам самого Косты, его не хотели отпускать с документом, несмотря на сделанный укол. В знак протеста боец вырвал сертификат и направился к выходу. Когда медсестра схватила его руку он попытался высвободиться резким движением, нанеся ей удар локтем в лицо.

Косту, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), допросила полиция. Бразилец предстанет перед судом.

Коста начал выступления в UFC в марте 2017 года. Он одержал пять побед подряд, но потерпел поражение в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Исраела Адесаньи. В октябре 2021-го Коста уступил итальянцу Марвину Веттори.

Николай Костюков
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