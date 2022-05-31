Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
Практически каждый пятый россиян готов взять кредит на отпуск. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.
Выяснилось, что 19 процентов россиян готовы влезть в долги ради путешествий, еще 33 процента опрошенных признались, что «не исключают такой возможности» — средний возраст этих групп 25-34 и 35-44 лет. Остальные 48 процентов респондентов пока не планируют брать кредиты для такой цели.
Отмечается, что самая популярная сумма кредита на отпуск — от 50 до 100 тысяч рублей, такой вариант выбрали 36 процентов участников опроса. От 100 до 150 тысяч рублей планируют взять в долг 28 процентов респондентов, от 25 до 50 тысяч рублей — 20 процентов, от 150 до 200 — семь процентов, свыше 200 тысяч рублей — пять процентов. Меньше всего интересует россиян сумма до 25 тысяч рублей — ее занять готовы всего лишь четыре процента респондентов.
Большинство участников опроса в качестве способа получить заемные средства выбрали кредитную карту (55 процентов), банковский кредит рассматривают 31 процент респондентов, взять деньги в долг у знакомых или друзей готовы 10 процентов. Остальные четыре процента россиян не определились со способом займа.
Ранее в мае россиянам рассказали о возможности найти бюджетный тур до 20 тысяч рублей на Черное море. По словам экспертов, такие варианты предлагаются с размещением в отелях категории одна и две звезды. В онлайн-сервисе Level.Travel отметили, что минимальная стоимость путевки с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов.