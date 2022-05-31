Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска

«Зарплата.ру»: 19 процентов россиян готовы взять кредит на отпуск

Практически каждый пятый россиян готов взять кредит на отпуск. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Выяснилось, что 19 процентов россиян готовы влезть в долги ради путешествий, еще 33 процента опрошенных признались, что «не исключают такой возможности» — средний возраст этих групп 25-34 и 35-44 лет. Остальные 48 процентов респондентов пока не планируют брать кредиты для такой цели.

Отмечается, что самая популярная сумма кредита на отпуск — от 50 до 100 тысяч рублей, такой вариант выбрали 36 процентов участников опроса. От 100 до 150 тысяч рублей планируют взять в долг 28 процентов респондентов, от 25 до 50 тысяч рублей — 20 процентов, от 150 до 200 — семь процентов, свыше 200 тысяч рублей — пять процентов. Меньше всего интересует россиян сумма до 25 тысяч рублей — ее занять готовы всего лишь четыре процента респондентов.

Большинство участников опроса в качестве способа получить заемные средства выбрали кредитную карту (55 процентов), банковский кредит рассматривают 31 процент респондентов, взять деньги в долг у знакомых или друзей готовы 10 процентов. Остальные четыре процента россиян не определились со способом займа.

Ранее в мае россиянам рассказали о возможности найти бюджетный тур до 20 тысяч рублей на Черное море. По словам экспертов, такие варианты предлагаются с размещением в отелях категории одна и две звезды. В онлайн-сервисе Level.Travel отметили, что минимальная стоимость путевки с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов.