Российский заключенный сбежал из колонии во время медобследования

В Ростовской области полиция разыскивает сбежавшего из больницы заключенного

Из колонии-поселения Ростовской области сбежал заключенный, полиция ведет розыск беглеца, сообщает Donday .

По данным издания, в Веселовском районе заключенных повезли на медицинское обследование в ближайшую больницу. В частности, осужденным предстояло пройти флюорографию. Пока арестанты проходили медицинское обследование, беглец воспользовался тем, что на него не обращают внимания и покинул больницу, а после подался в бега.

Примечательно, что мужчине оставалось отбыть в колонии поселения всего полгода, однако теперь его ждет дело за побег из под стражи и отбывание срока в колонии с более жестким режимом. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что заключенного из российской колонии-поселения № 26 (ИК-26) после побега нашли мертвым на автобусной остановке «Газовая» в Краснооктябрьском районе Волгограда.