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В Египте обнаружили сотни саркофагов с мумиями

В египетском некрополе Саккара обнаружили 250 саркофагов с мумиями внутри

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

В Египте представили коллекцию с сотней древних артефактов возрастом 2500 лет, которые были обнаружены в некрополе Саккара неподалеку от Каира. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам главы Высшего совета древностей Мостафы Вазири (Mostafa Waziri), находка включает 250 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями внутри, а также 150 бронзовых статуй египетских божеств и бронзовых сосудов, которые использовались в ритуалах, связанных с Исидой, богиней плодородия.

Артефакты будут переданы для постоянной экспозиции в новый Большой египетский музей, который все еще находится в стадии строительства рядом с пирамидами Гизы, недалеко от Каира.

Саккара является частью обширного некрополя в древней столице Египта Мемфисе, в который входят пирамиды Гизы и меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

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Александр Еникеев
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