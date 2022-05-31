Слониха пронесла умершего слоненка семь километров и попала на видео

The Hindu: слониха не захотела расставаться с умершим слоненком и попала на видео

Слониха в индийском штате Западная Бенгалия не захотела расставаться с умершим слоненком, пронесла его тело семь километров и пришла на чайную плантацию Red Bank. Животное попало на видео, которое опубликовало издание The Hindu.

Причина смерти слоненка неизвестна. Руководитель чайной плантации Судхир Гуха заявил, что мать принесла детеныша с большого расстояния. Сначала она была одна, но затем к ней присоединилось стадо из 30 слонов. Люди, живущие вблизи чайной плантации, ждут, когда слониха и стадо вернутся в лес.

Окружной офицер лесной службы Аншу Джадав рассказал, что местные власти следят за ситуацией. Для отслеживания перемещения стада они используют дрон.

«Слоны известны своей заботой о потомстве. Мы сталкивались с несколькими случаями, когда слоны были готовы на все, чтобы спасти попавших в беду слонят. Этот случай тоже показателен. В данном случае важно, что все стадо присоединилось к скорбящей матери», — заявила координатор проекта по мониторингу путей слонов в Западной Бенгалии Фонда дикой природы и индийского отделения организации по защите животных SPOAR Шьяма Прасад Пандей.

В лесах на севере Бенгалии обитают около 514 слонов. В этом регионе они нередко вступают в конфликты с людьми.

Ранее сообщалось, что семь слонов были найдены мертвыми в центральной Шри-Ланке за 27-28 сентября. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.

