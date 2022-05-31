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Microsoft упростит Excel

Microsoft удалит из Excel несколько старых функций в июне 2023 года

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Microsoft упростит свою программу для работы с электронными таблицами Excel. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на письма, которые американская компания разослала пользователям программ пакета Office. В заявлении говорилось, что Microsoft удалит некоторые устаревшие функции из Excel — ПО для работы с электронными таблицами. В первую очередь из программы исчезнут типы данных Wolfram — функция для получения и преобразования данных. Опцию предоставляет фирма Wolfram, с которой Microsoft решила не продлевать сотрудничество. Типы данных перестанут работать с 11 июня 2023 года.

Также из программы будет удалена функция «Деньги в Excel». Динамический шаблон, который позволял пользователям безопасно подключаться к данным своего банка и напрямую синхронизировать информацию, был доступен только для американских потребителей. Кроме того, компания удалит некоторые другие партнерские решения.

«Мы стремимся приносить нашим подписчикам постоянную значимость. Извлекая уроки из этой программы и наших партнеров, мы ищем новые способы достижения этой значимости», — прокомментировали решение в компании. «Деньги в Excel» и другие партнерские приложения будут доступны до 30 июня 2023 года.

В конце апреля Microsoft назвала дату окончания поддержки пакета программ Microsoft Office 2013. Поддержка офисного ПО будет прекращена 11 апреля 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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