Тренер ЦСКА оценил раскритиковавших Россию после отъезда шведских игроков

Тренер ЦСКА Федоров заявил, что не верит в критику от шведов Валльмарка и Нордстрема

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров оценил раскритиковавших Россию после отъезда из страны шведских хоккеистов Лукаса Валльмарка и Юакима Нордстрема. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что не верит в сказанное игроками, так как знает их лично. «Их поставили в такие условия, чтобы им пришлось дать добро на публикацию статей. Наверное, другого выхода просто не было. Этим словам я могу поверить только в том случае, если Лукас или Юаким лично мне это скажут», — объяснил тренер.

Валльмарк расторг контракт с московским ЦСКА в начале марта. В интервью SVT он заявил, что больше никогда не вернется в Континентальную хоккейную лигу. По словам спортсмена, компенсация клубу за расторжение контракта стала для него «финансовой пощечиной».

В составе ЦСКА Валльмарк провел 31 матч и набрал 19 (8+11) очков, а Нордстрем принял участие в 29 матчах с 14 (3+11) очками. После отъезда шведов армейцы выиграли Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».