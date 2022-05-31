Найден перспективный фермент в качестве возобновляемого источника энергии

Nature Communications: найден фермент для возобновляемого источника энергии

Ученые из Университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США нашли фермент, который в перспективе может использоваться в качестве возобновляемого источника энергии. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В ходе исследования специалисты смогли создать искусственный фермент, который способен поглощать лигнин — жесткий полимер, который содержится в деревьях. Для этого они заменили в ферменте пептиды на белковые молекулы — петиоиды, которые способны самостоятельно формироваться в нанокристаллические соединения.

Полученное вещество оказалось гораздо более стабильным и предсказуемым в работе, чем его естественные аналоги. Кроме того, оно способно работать при температуре до 60 градусов Цельсия, что было бы невозможно при использовании натуральных ферментов.

На данный момент ученые хотят провести оптимизацию для того, чтобы их разработку можно было применять в промышленном масштабе.

Ранее исследователи из Лейпцигского университета нашли в компостной куче фермент PHL7, который способен расщепить за 16 часов пластик на 90 процентов.