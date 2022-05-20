Обнаружен расщепляющий пластик за 16 часов фермент

В Лейпцигском университете выявили фермент, способный разложить ПЭТ-пластик за 16 часов

Ученые из Лейпцигского университета обнаружили в компостной куче фермент PHL7, способный расщепить за 16 часов пластик на 90 процентов. Это вещество также может разложить ПЭТ-тару на терефталевую кислоту и этиленгликоль, которые затем можно повторно использовать для получения новой упаковки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemSusChem.

В ходе работы специалисты выявили в компостной куче в Лейпциге семь различных ферментов и подробно изучили их в серии экспериментов. Сотрудники университета добавляли ПЭТ в емкости с водным раствором, в котором содержался либо PHL7, либо LCC (самый результативный фермент прошлого исследования). Затем ученые провели измерения по количеству разложенного пластика за конкретный промежуток времени. Оказалось, что за 16 часов PHL7 разложил ПЭТ на 90 процентов; в то время как LCC справлялся за это время всего на 45 процентов.

Исследователи надеются, что их открытие позволит перерабатывать пластик более эффективно.

В мае 2022 года специалисты Техасского университета в Остине предложили новый способ переработки пластика за неделю с помощью модифицированного фермента FAST-PETase.