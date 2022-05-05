Разработан способ переработки пластика за неделю

Nature: в Техасском университете разработали способ переработки ПЭТ-пластика за неделю

Команда специалистов Техасского университета в Остине разработала способ переработки пластика за неделю с помощью модифицированного фермента. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе работы ученые использовали машинное обучение, чтобы создать фермент FAST-PETase, способный разрушать молекулы полиэтилентерефталата (ПЭТ), на который приходится 12 процентов мировых отходов. Получить фермент удалось с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Процесс разрушения пластика с помощью этого вещества происходит за неделю при температуре от 40 до 50 градусов Цельсия.

Кроме того, ученые смогли осуществить деполимеризацию, то есть превращение полимера в мономер. Затем полученный материал может быть реполимеризован — собран в первичный пластик — и преобразован в другие продукты.

Ученые надеются, что их разработка позволит побороть существующий экологический кризис, вызванный большим количеством пластиковых отходов. В дальнейших исследованиях специалисты хотят протестировать FAST-PETase на различных типах ПЭТ.

В апреле 2022 года в отечественном Институте элементоорганических соединений имени Несмеянова РАН в Москве и Новосибирском институте органической химии (НИОХ) СО РАН создали способ разложения пластика под воздействием ультрафиолетовых лучей.