Бумаги «Газпрома» перестали торговаться в Лондоне

Лондонская фондовая биржа прекратила торговлю ценными бумагами «Газпрома»

Лондонская фондовая биржа прекратила торговлю ценными бумагами российского «Газпрома» по просьбе компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте LSE.

В конце апреля «Газпром» объявил, что уйдет с иностранных бирж и произведет делистинг своих депозитарных расписок, обращающихся на зарубежных площадках. Речь шла об уходе с Лондонской и Сингапурской бирж, где обращаются депозитарные расписки компании — ценные бумаги, удостоверяющие право держателя на владение акциями иностранного эмитента.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Закон запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции. Первой российской компанией, которая получила от правительства разрешение сохранить обращение депозитарных расписок за рубежом, стала «Норникель».

Еще в начале марта LSE прекратила торги депозитарными расписками российских компаний, включая Сбербанк, ЛУКОЙЛ, EN+ и «Полюс». Такое решение принято в связи с «событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках».