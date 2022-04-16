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Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж

Президент Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал закон, который запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Отмечается, что сам закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за пределами страны начнет действовать спустя десять дней. При этом отечественным эмитентам дается пять рабочих дней для расторжения соответствующих обязательств и еще столько же — чтобы сообщить об этом в Центральный банк (ЦБ) РФ, приложив подтверждающие документы.

Ранее Путин призвал подготовить валютный рынок России к переменам, связанным с переходом на расчеты в рублях по экспортным поставкам. Он также отметил, что РФ собирается кардинально увеличить в экспорте долю расчетов в нацвалютах.

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Варвара Кошечкина
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