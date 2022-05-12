Первая российская компания получила разрешение торговаться за рубежом

Норникелю разрешили сохранить обращение депозитарных расписок за рубежом

«Норникель» стал первой российской компанией, которая получила от правительства разрешение сохранить обращение депозитарных расписок за рубежом. О разрешении на торги говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Об этом уведомили владельцев американских депозитарных расписок (АДР).

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции компании сроком до 28 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

В «Норникеле» приветствовали решение правительства и отметили, что оно «дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе».

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Закон запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Первой из российских компаний, которая заявила, что попросит разрешения продолжить листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже, стала НЛМК. О таких же намерениях сообщали ММК, ретейлеры «Магнит» и «Лента», а также АФК «Система».