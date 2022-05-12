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Первая российская компания получила разрешение торговаться за рубежом

Норникелю разрешили сохранить обращение депозитарных расписок за рубежом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Норникель» стал первой российской компанией, которая получила от правительства разрешение сохранить обращение депозитарных расписок за рубежом. О разрешении на торги говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Об этом уведомили владельцев американских депозитарных расписок (АДР).

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции компании сроком до 28 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

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В «Норникеле» приветствовали решение правительства и отметили, что оно «дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе».

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Закон запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Первой из российских компаний, которая заявила, что попросит разрешения продолжить листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже, стала НЛМК. О таких же намерениях сообщали ММК, ретейлеры «Магнит» и «Лента», а также АФК «Система».

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Платон Щукин
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