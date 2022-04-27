Еще одна российская компания попросила остаться на Лондонской бирже

АФК «Система» попросила продолжить листинг в Лондоне

Еще одна российская компания обратилась в Минфин и попросила остаться на Лондонской фондовой бирже. Речь идет об АФК «Система»: она попросила о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.

Заявление компании будет рассматривать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Первой из российских компаний, которая заявила, что попросит разрешения продолжить листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже, стала НЛМК. О таких же намерениях сообщали ММК и ретейлеры «Магнит» и «Лента».

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Закон запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Вскоре российский Центробанк обязал отечественные компании вернуться на российские биржи. До 5 мая российские эмитенты должны предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. При этом у российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок. Для этого нужно отправить заявление в правительство.