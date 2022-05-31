Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка

Первый канал: командование ВСУ приказало военным эвакуироваться из Северодонецка

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города, утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

По ее данным, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным эвакуироваться из города «для сохранения жизней личного состава». Военные уже приступили к эвакуации, добавила она.

29 мая в Луганской народной республике сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории города.

Позднее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Собянин повысил москвичам минимальную зарплату
В Сербии заявили о намерении беречь нейтральный статус
Диетолог рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей
Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков
Миллионы долларов сооснователя даркнета «Гидра» арестованы судом в Москве
Apple зарегистрировала новую ОС
Россияне массово захотели взять кредит на отпуск
Украинские власти приостановили эвакуацию из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.