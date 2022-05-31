Британский футболист-чемпион сообщил о смертельном диагнозе

Чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс» Эндрю Горам сообщил о смертельном диагнозе

Шестикратный чемпион Шотландии по футболу в составе «Рейнджерс» Эндрю Горам сообщил о смертельном диагнозе. Его слова приводит Daily Record.

Футболист заявил, что у него обнаружили онкологическое заболевание, из-за которого он проживет около шести месяцев. Он рассказал, что почувствовал себя плохо около семи недель назад, начав испытывать трудности с приемами пищи. Вскоре голкипер уже не мог выносить боль и почувствовал, что сильно похудел. Диагнозом 58-летнего Горама стал рак пищевода в четвертой стадии.

Вратарь отказался от химиотерапии, которая могла продлить ему жизнь на три месяца. Он заявил, что видел как страдала его бывшая жена Мириам, перенесшая шесть курсов химиотерапии и три курса лучевой терапии. «Принимать химиотерапию и мучиться ради лишних трех месяцев и нулевого качества жизни?» — посчитал спортсмен.

Кроме побед в чемпионате Шотландии, на счету Горама золото Английской премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед». Он также провел 43 матча за сборную страны.