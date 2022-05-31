МВД России начало упрощенный прием в гражданство детей-сирот из Донбасса

МВД РФ начало прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из ДНР и ЛНР

Россия начала прием в гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины. Об этом во вторник, 31 мая, сообщается в Telegram-канале МВД.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован 30 мая.

Согласно этому документу, с заявлением о приеме в гражданство может обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства. Речь идет об организациях, которые находятся на территории Донбасса, Запорожской или Херсонской областей Украины.

Упрощенный порядок применяется независимо от места нахождения детей — на территории России или за ее пределами, уточнили в МВД.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.