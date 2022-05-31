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Назван главный перевозчик российской нефти в Европе

Anadolu: Греция оказалась главным перевозчиком российской нефти

Фото: Costas Baltas / Reuters

Греческие танкеры оказались главными перевозчиками российской нефти, пишет Anadolu.

Несмотря на то что европейские компании избегают покупать российское сырье, его экспорт пока не падает, отмечает издание. Согласно данным Vortexa, отслеживающей энергетические грузы в режиме реального времени, Россия в среднем поставляет 3,6 миллиона баррелей в день. Это на 400 тысяч баррелей превышает среднесуточный объем экспорта в первом квартале.

Brent от TradingView

Эксперты называют греческие порты важным узлом, откуда российская нефть поступает в другие страны. Через них проходит около 900 тысяч баррелей в сутки. Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отметил, что греческие танкеры перевозят 63 процента российской нефти.

По данным Bloomberg, Россия недополучит около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС. 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго затронет поставки двух третей российской нефти.

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Платон Щукин
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