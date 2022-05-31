Раскрыт механизм восстановления сердца после инфаркта

Clinical Investigation: макрофаги вызывают регенерацию сердца после инфаркта миокарда

Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе раскрыли, что иммунная система играет решающую роль для восстановления сердца после инфаркта миокарда, когда из-за недостатка кислорода повреждается сердечная мышца. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Investigation.

Ключевую роль в механизме регенерации тканей сердца играют макрофаги — специализированные клетки иммунной системы, которые уничтожают бактерии или инициируют воспалительные реакции, способствующие уничтожению патогенов. Оказалось, что макрофаги, активирующиеся в местах повреждения сердечной мышцы, начинают выделять особый белок, называемый фактором роста эндотелия сосудов С (VEGFC). VEGFC способствует формированию новых лимфатических сосудов и заживлению.

Для нормальной регенерации сердца важен процесс, называемый эфферитозом, при котором происходит клиренс (очищение) умирающих клеток поврежденной ткани. Этот процесс запускается макрофагами, и ученые показали, что эфферитоз необходим для дальнейшей выработки VEGFC.

Дефицит фактора роста С, наоборот, приводит к развитию патогенной воспалительной реакции, которая может причинить сердцу и окружающим тканям дополнительный урон. В этом случае, называемом «сценарием Джекила и Хайда», «плохие» макрофаги, не выделяющие VEGFC, способствуют гибели здоровых клеток.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, как можно увеличить количество полезных макрофагов в сердце и уменьшить количество или даже устранить повреждающие макрофаги, повышая шансы на нормальное выздоровление.