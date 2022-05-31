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Экипажи вертолетов Балтфлота применили пушки на учениях

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 Балтфота применили пушки на учениях под Калининградом

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота провели учебные стрельбы на авиационном полигоне в Калининградской области. Экипажи вертолетов применили пушки для поражения наземных целей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот, действия по огневой поддержке подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки», — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений экипажи Ми-24 нанесли удары по целям, которые имитировали живую силу, технику и укрепления условного противника. Вертолетчики применили универсальные пушечные контейнеры УПК-23-250 с двуствольной скорострельной авиационной пушкой ГШ-23.

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Летчики совершили до 30 вылетов на практическое применение вооружения. Также в рамках учений экипажи совершили перебазирование на запасной аэродром для дозаправки ударных вертолетов.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что все российские ударные вертолеты, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получили бортовой комплекс обороны «Витебск».

В конце марта стало известно, что в России запатентовали вертолет, который станет модернизацией транспортно-боевого Ми-24П.

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Даниил Иринин
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