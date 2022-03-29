В России модернизируют вертолеты Ми-24П

В России разработают модернизированную версию вертолета Ми-24П

В России разрабатывают модернизированную версию транспортно-боевого вертолета Ми-24П. Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») запатентовали вертолет с улучшенными характеристиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст патента.

Модернизированный вертолет предназначен для перевозки грузов, транспортировки десанта и обеспечения огневого прикрытия в любое время суток. В документе отмечается, что наиболее близким по конструкции прототипом является вертолет Ми-24П. Модернизация позволит повысить боевую эффективность, эксплуатационную надежность и живучесть машины.

Вертолет получит двухдвигательную силовую установку, цифровой пилотажно-навигационный комплекс и оборудование, которое позволит использовать вооружение в любое время суток. Также модернизированный вертолет оснастят бортовым комплексом обороны, а шлем и кабина экипажа будут совместимы с приборами ночного видения.

Ми-24П отличается от базовой версии вертолета наличием пушки ГШ-2-30К. Также вертолет может нести вооружение на внешней подвеске.

Ранее стало известно, что в России могут сертифицировать беспилотный вертолет R-2200 в 2023 году. Беспилотник может доставлять грузы массой до 80 килограммов на расстояние до 200 километров.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В исследовании отметили, что вертолеты Ми-24/35 входят в число самых распространенных ударных машин в мире.