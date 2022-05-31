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Кевин Спейси пообещал доказать свою невиновность в британском суде

Актер Кевин Спейси пообещал появиться в британском суде и доказать свою невиновность

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Американский актер Кевин Спейси пообещал самостоятельно появиться в британском суде и доказать свою невиновность по делам о сексуальном насилии. Его слова приводит The Sun.

«Я очень ценю заявление Королевской прокурорской службы, в котором они напомнили СМИ и общественности, что я имею право на справедливое судебное разбирательство, что я не виновен, пока не будет доказано обратное. Хотя я разочарован их решением продвигать вперед это дело, я добровольно приеду в Великобританию, когда это будет возможно, и буду защищаться от этих обвинений, которые, я уверен, докажут мою невиновность», — заявил артист.

30 мая стало известно, что если Спейси не приедет из США, то британские власти будут добиваться его официальной экстрадиции. В таком случае американская полиция может быть отправлена на поиски 62-летнего актера и задержание его от имени Великобритании.

26 мая сообщалось, что британская прокуратура предъявила актеру обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 годы, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

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Марина Погосян
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