От Кевина Спейси потребуют вернуться в Британию после обвинений в харассменте

Великобритания будет добиваться возвращения Спейси после обвинений в домогательствах

От американского актера Кевина Спейси потребуют вернуться в Великобританию после обвинений в харассменте. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что артист должен приехать из США, так как его обвинили в домогательствах к троим мужчинам. Если он этого не сделает, британские власти будут добиваться официальной экстрадиции. В таком случае американская полиция может быть отправлена на поиски 62-летнего Спейси и задержание его от имени британских властей.

Уточняется, что официальная экстрадиция может занять несколько месяцев. В министерстве юстиции США должны будут изучить документы, отправленные из Великобритании. Для задержания они должны были удостовериться в наличии «вероятной причины» совершения правонарушений.

26 мая стало известно, что британская прокуратура предъявила актеру обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 годы, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах Спейси заявили около 20 человек, в том числе девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик». На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из хитового сериала, а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру. Ни одно из обвинений в адрес Спейси, дошедших до суда, не закончилось вердиктом — некоторые истцы отозвали свои претензии, некоторые иски были отозваны прокуратурой из-за истечения срока давности или нехватки доказательств.