Ирак запустил производство собственного оружия

Ирак запустил производство собственных пистолетов, на очереди еще четыре вида оружия

Ирак объявил о запуске производства собственных пистолетов, на стадии проектирования находятся винтовки, еще четыре вида оружия — в планах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления военной промышленности страны Мухаммеда Сахиба ад-Дарраджи.

«Мы начали производство и тестирование пистолетов "Бабель" ("Вавилон"), также планируем в скором времени запустить производство винтовки "Ар-Рафидейн" ("Месопотамия"), которая находится сейчас на стадии проектирования», — рассказал ад-Дарраджи в интервью иракскому агентству ИНА.

Он отметил, что иракская промышленность существенно продвинулась. По его словам, в стране уже производятся минометные снаряды и беспилотники, а производство оружия на территории Ирака позволит значительно сократить его импорт.

Отмечается, что «Вавилон» разрабатывается в сотрудничестве с международными компаниями. В рамках первой партии будет собрано более десяти тысяч экземпляров для иракских сил безопасности.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты столкнулись с трудностями при производстве комплектующих для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые должны быть отправлены в качестве военной помощи Украине. По информации Reuters, компании ВПК боятся остаться с невостребованным оружием после окончания украинского кризиса.