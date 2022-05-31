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Премьер Бельгии рассказал об исключениях из эмбарго ЕС на российскую нефть

Премьер Бельгии де Кроо: исключения из эмбарго ЕС на нефть из РФ касаются Чехии и Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что исключения из частичного эмбарго Европейского союза (ЕС) на российскую нефть коснутся Венгрии и Чехии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Чехии будет разрешено продолжить покупать российское дизельное топливо. Венгрия же получит отсрочку для модернизации своих нефтеперерабатывающих мощностей, которые сейчас рассчитаны на нефть из России. Помимо этого, премьер отметил, что есть также общая статья, которая позволит государствам, которые столкнулись с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российское топливо из других источников, помимо трубопровода.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что его страну не затронет эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

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Марина Совина
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