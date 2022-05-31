Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Изучению российского космического коронавируса помешали санкции

ТАСС: изучению белка коронавируса из российского сегмента МКС помешали санкции

Фото: NASA

Изучению белка коронавируса, выращенного на российском сегменте Международной космической станции (МКС), помешали санкции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

«Исследования еще не начинались, потому что их планировалось проводить в лаборатории во Франции, ввиду понятных причин сейчас пришел отказ на проведение исследований», — сказал он.

Хесуани отметил, что в настоящее время рассматривается возможность отправки образцов на изучение в другие лаборатории, в частности, в Китай. «Пока четких дат нет. Мы, наверное, сначала поставим другие белки, потому что по неотработанной логистике отправлять материал, который очень ценен, было бы неправильно с нашей стороны», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы МКС, однако пока оно не будет объявлено публично.

В том же месяце в колонке для SpaceNews профессор Индианского университета в Блумингтоне Уильям Бьянко напомнил, что ни один из экспериментов на МКС не привел к трансформационным открытиям, технологиям или продуктам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
В Херсонской области заявили о намерении войти в состав России в ближайшее время
В Госдуме ответили на слова Арестовича об истерике при отказе Украине в РСЗО
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Самая желанная страна для путешествий у россиян отменила ограничения на въезд
Орбан заявил о приближении Европы к мировому кризису из-за санкций
Минобороны показало первый вышедший из Мариуполя сухогруз
A$AP Rocky признался в любви к «Телепузикам»
ЛНР заявила о погибших при обстреле дома престарелых
Оценен уровень снижения импорта в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.