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В Канаде рассказали о вскрывшихся из-за ситуации на Украине «суровых истинах»

The Globe and Mail: ситуация на Украине вскрыла зависимость Европы от российского газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Кризис на Украине вскрыл ряд «суровых истин» о реальном положении дел в мире. Об этом пишет The Globe and Mail.

Согласно материалу канадского издания, первая истина заключается в том, что Европа, которая считала себя первопроходцем в области зеленой энергетики, все еще зависит от российского газа. Отмечается, что в действительности газ по-прежнему имеет решающее значение с точки зрения удовлетворения глобальных потребностей.

Вторая истина, по мнению авторов The Globe and Mail, заключается в том, что органическими методами ведения хозяйства без удобрений весь мир накормить невозможно. Тем не менее, таким образом можно усугубить будущие кризисы, считают в издании.

Ранее основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари рассказала, что дорогостоящие и судорожные попытки Европейского союза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. По ее словам, стремление Европы снизить закупки газа из России и нарастить импорт СПГ усиливает глобальную конкуренцию за этот ограниченный ресурс.

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Марина Совина
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