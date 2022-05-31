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Самая желанная страна для путешествий у россиян отменила ограничения на въезд

Италия с 1 июня отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов

Фото: Egor Myznik / Unsplash

Власти Италии, которую россияне назвали самой желанной страной для путешествий, с 1 июня отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Об этом сообщает издание Today со ссылкой на Минздрав республики.

Согласно обновленным протоколам, обязательный для въезда в страну Green Pass будет действовать до 31 мая. Прибывающие в Италию с 1 июня путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

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Кроме того, с 15 июня местные жители и туристы также освобождаются от обязанности носить защитные маски в общественных местах и на транспорте. Правило использовать индивидуальные средства защиты сохраняется для медицинских учреждений, а также школ.

Ранее стало известно, что визовый центр Италии в Москве с 30 мая возобновил прием документов на визы в полном объеме. Все возникшие ранее сбои с оплатой платежей консульских сборов устранены.

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Валентина Процкова
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