Вернувший моду на майки-алкоголички Jacquemus решил уйти из России

«Ведомости»: французский бренд люксовой одежды Jacquemus решил уйти из России

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмюсом, решил уйти из России. Об этом пишут «Ведомости».

Один из собеседников издания рассказал, что это личное решение модельера. Тот разослал «очень эмоциональное письмо», в котором и объявил, что новых поставок в Россию больше не будет.

В марте сообщалось, что майки-безрукавки белого цвета вновь обрели популярность, появившись в коллекциях люксовых модных домов. Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Jacquemus, Bottega Veneta, Prada, Loewe и других.