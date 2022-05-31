Ситуацию на мировом рынке нефти сравнили с кризисом 1970-х годов

Аналитик Демидов допустил, что эмбарго на российскую нефть не снимут в ближайшие годы

В ближайшие годы Запад не станет снимать эмбарго на российские энергоресурсы, более того, ограничения могут стать только более жесткими, предположил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он добавил, что это может только усугубить энергетический кризис. В разговоре с «Лентой.ру» специалист сравнил ситуацию на мировом рынке нефти с кризисом 1970-х годов и отметил, что в этот раз он может продлиться дольше.

Ранее в Международном энергетическом агентстве заявили, что нынешний энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х и может продлиться намного дольше. Демидов согласился с этой оценкой.

Проблемы глобализации

«Данная ситуация, болезненность энергетического кризиса, связана со степенью глобализации и интеграции экономик», — считает аналитик.

Если говорить о кризисе 1970-х годов, то тогда произошла революция в Иране, и страна перестала поставлять нефть на внешние рынки, что спровоцировало значительный скачок цен и привело к задержкам, разрывам логистических цепочек. Но не в таком большом масштабе, как сегодня Владимир Демидов аналитик

Иран, как напомнил Демидов, поставлял нефть в Европу и США, но не являлся ключевым поставщиком: тогда лидерами поставок также являлись Россия и Саудовская Аравия. Так что несмотря на значительные экспортируемые объемы, Иран не являлся глобальным поставщиком. В отличие от сегодняшней России.

«До 24 февраля Россия занимала второе место по добыче и продаже нефти, это и стало причиной кризиса. Слишком сильна оказалась интеграция экономик друг в друга. Повышение цен на нефть естественно привело к разрыву логистических цепочек, сделок и платежей, повысило инфляцию, понизило уровень доверия между игроками и в сумме привело к общему снижению уровня торговли между странами», — объяснил Демидов.

Интересным он считает тот факт, что до недавнего времени не было введено полноценного эмбарго на нефть из России, подобное соглашение было подписано только теми странами, которые и так не потребляли большого количества российского сырья: это Канада, Великобритания, США. Другие государства просто пытались избегать прямых поставок, но количество нефти все равно не сократилось.

В результате всего этого выросла только цена. Нефть ходит так же как и раньше, только через большее число посредников, естественно, повышая этим стоимость конечного продукта для все тех же клиентов Владимир Демидов аналитик

Он заключил, что мировая глобализация привела к тому, что многие страны отказались от собственных производств, предпочитая закупать продукцию в других государствах. Россия же в итоге стала глобальным игроком на рынке, подсадив мир на иглу дешевых энергоресурсов.

Перспективы

Демидов считает, что даже если горячая фаза в Украине закончится в ближайшее время, Европа все равно не пойдет на отмену эмбарго на российскую нефть. По его оценкам, такой шаг не будет сделан как минимум ближайшие пять лет.

Более того, предполагаю, что будет введено эмбарго не только на морские поставки, как сейчас, но под запрет попадет вся российская нефть. Правда, в этом случае она все равно продолжит поступать на европейский рынок, просто через других поставщиков и в составе смесей, что снова спровоцирует рост цен Владимир Демидов аналитик

«Ввиду такой неопределенности, предугадать, когда закончится энергетический кризис, очень трудно. В любом случае Россия станет только активнее перенаправлять нефтяные потоки в сторону Азии, в Европу энергоносители будут попадать по остаточному принципу», — резюмировал аналитик.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил отказ Евросоюза вводить эмбарго на российский газ. «Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, — сказал Нехаммер журналистам. — (…) Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций», — рассказал он.