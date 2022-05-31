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Канцлер Австрии подтвердил отказ ЕС вводить эмбарго на российский газ

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Евросоюз не будет вводить эмбарго на российский газ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейский союз (ЕС) не будет включать в новый пакет санкций эмбарго на поставку российского газа. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Политик подтвердил отказ Евросоюза обсуждать этот вопрос. «Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, — сказал Нехаммер журналистам. — (…) Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций», — рассказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введение полного эмбарго на поставки газа из России не принесет мир на Украину. По его словам, ФРГ и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов.

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Анжелика Бережная
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