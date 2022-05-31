Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На граничащую с Украиной заставу ФСБ сброшена граната с квадрокоптера

Залетевший с Украины квадрокоптер сбросил гранату на погранзаставу ФСБ в Курской области
Начало событий в новости В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Пограничная застава ФСБ в Курской области подверглась нападению. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 28 мая госграницу с Украиной пересек квадрокоптер и двинулся вглубь территории России. Пролетев примерно 50 метров до погранзаставы ФСБ, расположенной у села Гуево, летательный аппарат сбросил на объект гранату.

Снаряд сдетонировал рядом со служебным автомобилем КамАЗ. От взрыва машина получила повреждение. Среди людей пострадавших нет.

Ранее 31 мая стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавили помехами дрон НАТО, который потенциально пытался провести разведку российских сил для Украины над Черным морем. Натовский стратегический беспилотник приблизился к берегам Крыма. Комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию по разведке российских объектов и сил бессмысленной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Херсонскую область.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские военные получили 11,5 года тюрьмы на Украине
Европейская страна добилась отсрочки запрета на импорт российской нефти
Муж предпочел друга жене и лег с ним в постель
Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию
Минобороны показало кадры работы систем залпового огня «Град»
«Яндекс.Еда» и Delivery Club прокомментировали сообщения о новых утечках данных
Москвичи начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»
Страны Европы поделили на три группы по отношению к газу из России
Известный коллекционер пропал в Москве
Родственница пришла на свадьбу в подвенечном платье и нарвалась на критику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.