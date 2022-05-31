На граничащую с Украиной заставу ФСБ сброшена граната с квадрокоптера

Залетевший с Украины квадрокоптер сбросил гранату на погранзаставу ФСБ в Курской области

В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО

Начало событий в новости В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО

Пограничная застава ФСБ в Курской области подверглась нападению. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 28 мая госграницу с Украиной пересек квадрокоптер и двинулся вглубь территории России. Пролетев примерно 50 метров до погранзаставы ФСБ, расположенной у села Гуево, летательный аппарат сбросил на объект гранату.

Снаряд сдетонировал рядом со служебным автомобилем КамАЗ. От взрыва машина получила повреждение. Среди людей пострадавших нет.

Ранее 31 мая стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавили помехами дрон НАТО, который потенциально пытался провести разведку российских сил для Украины над Черным морем. Натовский стратегический беспилотник приблизился к берегам Крыма. Комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию по разведке российских объектов и сил бессмысленной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Херсонскую область.