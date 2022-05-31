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В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО

«РИА Новости»: российская РЭБ подавила разведывательный беспилотник НАТО у берегов Крыма

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавили помехами дрон НАТО, который потенциально пытался провести разведку российских сил для Украины над Черным морем. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, натовский стратегический беспилотник приблизился к берегам Крыма. Комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию по разведке российских объектов и сил бессмысленной. Других подробностей инцидента не приводится.

Оглушили и заставили отступить

24 мая стало известно, что разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США потерял связь с пунктом управления, выполняя полет над Черным морем. Дрон вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и направился в акваторию Черного моря. Однако в какой-то момент аппарат подал сигнал о потере связи с пунктом управления. После этого беспилотник резко сменил курс и двинулся в сторону Турции, но позже вернулся к изначальному маршруту.

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Как сообщалось, RQ-4A Global Hawk занимался отслеживанием действий российского Военно-морского флота (ВМФ) и передавал соответствующую информацию украинской стороне. Вероятно, в ходе разведки дрон подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. В таком случае его уход с маршрута мог быть обусловлен попыткой покинуть зону воздействия РЭБ.

Ожидали большего

21 апреля американское издание Defense News написало, что Минобороны США «ожидало большего» от российских систем радиоэлектронной борьбы на Украине. Поводом для такой точки зрения стало противодействие компании SpaceX «попыткам России заглушить спутниковую широкополосную связь Starlink», исправив всего одну строку программного кода.

По мнению директора отдела РЭБ в канцелярии министра обороны Соединенных Штатов Дэйва Тремпера, Пентагон ожидал от России «намного более сильных» систем РЭБ. Тем не менее, специалист заметил, что успех SpaceX не означает, что все усилия России потерпели неудачу, но «с точки зрения технолога РЭБ действия Starlink — это фантастика».

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В феврале американский журнал Popular Science написал, что российские комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4» способны блокировать сигналы спутниковой системы глобальной навигации Global Positioning System (GPS). В публикации утверждалось, что данные комплексы РЭБ, установленные на грузовых машинах, могут препятствовать нормальной работе высокотехнологичной военной техники, оснащенной различными электронными системами. Помимо блокировки GPS, комплексы могут блокировать работу радаров противника и препятствовать нормальному режиму радиосвязи.

Новые технологии

В 2017 году сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» начал испытания нового перспективного наземного комплекса РЭБ, предназначенного для блокирования воздушно-космических угроз. Новая система придет на смену «Красухе-2» и «Красухе-4».

Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150-300 километров. По неподтвержденным данным, серийное производство комплексов типа «Красуха» освоено в 2011 году, а на вооружение станции были приняты в 2012 году.

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В марте 2019 года наблюдатели ОБСЕ заметили в Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Рядом с ним находилась автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж «Житель», установленная на «КамАЗ».

В июле того же года неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на российской базе Хмеймим в Сирии.

Среди остальных известных систем РЭБ на вооружении Вооруженных сил России стоят комплексы «Самарканд», «Шиповник-АЭРО» и Р-330М1П «Диабазол». Среди прочего, их работу связали с не долетевшими до базы Эш-Шайрат в Хомсе 36 крылатыми ракетами Tomahawk.

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Марина Совина
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