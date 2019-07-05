Россия привезла в Сирию огромную «глушилку»

Неизвестную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) огромных размеров нашли на российской базе Хмеймим в Сирии. Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter.

По мнению автора аккаунта, этот комплекс может создавать помехи, которые «глушат» систему глобального позиционирования (GPS). «Является ли это частью российских технологий на авиабазе Хмеймим в Сирии по постановке помех GPS сигналов в восточном Средиземноморье и Израиле?» — задался вопросом он. Автор также акцентировал внимание на огромной тени антенны.

В марте наблюдатели ОБСЕ заметили в Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2».

В 2017 году сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» начал испытания нового перспективного наземного комплекса РЭБ, предназначенного для блокирования воздушно-космических угроз. Новая система придет на смену «Красухе-2» и «Красухе-4».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!