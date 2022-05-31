Пара с 20-летней разницей в возрасте пожаловалась на критику и оскорбления

The Sun: пара из США с 20-летней разнице в возрасте пожаловалась на оскорбления и критику

Пара из Колорадо, США, пожаловалась на критику из-за 20-летней разницы в возрасте. Историю влюбленных публикует The Sun.

34-летняя модель Кэт Лайонс Берг познакомилась с 55-летним отставным военным Робрехтом Бергом в 2019 году на выставке, посвященной научной фантастике. Вскоре они начали встречаться и через семь месяцев поженились.

По словам Кэт, многих шокирует, что Робрехт — ее партнер, а не отец. Из-за этого мужчине приходится то и дело терпеть оскорбления от незнакомых людей в интернете и на улице. Кэт добавила, что ей такое отношение неприятно, но это не повод отказываться от любви.

Мать Берга сразу же приняла выбор сына, а вот родители Кэт долго не могли смириться с тем, что их дочь интересуется мужчиной, который на 21 год старше нее. Первоначально друзья пары отреагировали на их союз негативно, а одна из подруг женщины даже перестала с ней общаться. Но позднее они поняли, что у супругов все серьезно, и перестали возмущаться.

Тем, кто также состоит в отношениях с большой разницей в возрасте, Кэт посоветовала больше внимания уделять здоровью старшего партнера и выработать иммунитет к комментариям людей.

Ранее сообщалось, что 19-летний Джузеппе Д'Анна из Италии признался, что испытывает сильные чувства к своей 76-летней возлюбленной и даже сделал ей предложение. Он разместил в TikTok видео, в котором он стоит на правом колене перед своей престарелой избранницей и целует ее.