Старое любовное письмо довело пользователей сети до слез

Девушка показала любовное письмо бабушки к дедушке и довела пользователей Reddit до слез

Пользовательница Reddit рассказала, что разбирала вещи покойного дедушки и случайно обнаружила среди них старое любовное письмо, которое написала ее бабушка. Трогательная находка довела многих пользователей сети до слез.

Девушка показала письмо, которое ее бабушка написала дедушке незадолго до их свадьбы в 1962 году. «Дорогой Морти, сегодня первое июня. Это означает, что до нашей свадьбы осталось три недели! Я больше не могу ни о чем другом думать. (...) Мне кажется, что я самая счастливая женщина в мире! Я собираюсь посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать тебя самым счастливым. Я обещаю! (...) Никогда не прекращай любить меня. Ты самый важный человек в моей жизни», — обратилась невеста к жениху.

В комментарии к посту девушка уточнила, что после свадьбы ее бабушка и дедушка всегда были вместе. «Они были неразлучны до тех пор, пока он не скончался три года назад. Они любили друг друга несмотря ни на что», — отметила автор истории.

Менее чем за сутки с момента публикации фотография письма набрала больше трех тысяч лайков и десятки комментариев. Большинство юзеров растрогало послание невесты к жениху. «Мне очень грустно. Я не могу сдержать слез», «Это настоящая любовь», — оставили комментарии пользователи.

Ранее пользователь Reddit поделился фотографией открытки, которую ему в честь дня рождения сделала на компьютере 98-летняя бабушка. Мужчина признался, что эта открытка стала для него лучшим подарком.