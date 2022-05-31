Впервые подробно исследованы квантовые процессы в макромире

В ОИВТ РАН впервые подробно изучили квантовые процессы в макромире

Отечественные специалисты из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН смогли впервые подробно исследовать квантовые процессы в макромире. Ученые полагают, что их работа, опубликованная в Scientific Reports, позволит в будущем контролировать процессы эволюции.

Ученые подвергли некоторое скопление частиц сверхпроводящей керамики в магнитном поле сверхтекучего гелия лазерному излучению. После чего было замечено увеличение энергии движения частиц, а также их диффузное ускорение во много миллионов раз, что идет вразрез с классической теорией Эйнштейна для броуновского движения в сверхтекучем гелии.

Кроме того, воздействие лазера на частицы вызывает образование более структурно сложных соединений — частицы сливаются в цепочки, длина которых достигает миллиметра. Причем при увеличении интенсивности лазерного излучения на частицы растет и образование новых сложных структур. По словам ученых, этот процесс можно назвать эволюцией структур, поскольку с помощью манипуляций специалистов стало возможно контролировать и управлять развитием частиц в сверхтекучем гелии.

В мае исследователи из Лейпцигского университета выявили, что смерть динозавров на затронула эволюцию деревьев с большими плодами, как ранее считалось.