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Названо влияние смерти динозавров на развитие флоры

В Лейпцигском университете выяснили, что смерть динозавров не повлияла на эволюцию пальм

Фото: Reuters

Ученые Лейпцигского университета назвали влияние смерти динозавров на развитие древней флоры. Оказалось, что, несмотря на данные более ранних исследований, гибель крупных травоядных животных не затронула эволюцию деревьев с большими плодами. Результаты работы описаны в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Специалисты провели анализ ископаемых и современных пальм, в ходе которого стало возможно проследить генетические изменения от древности до наших дней. Выяснилось, что многие виды пальм тысячи лет назад имели крупные плоды, а на стволе и листьях были шипы и колючки. Кроме того, скорость появления новых видов пальм с небольшими плодами после смерти зауроподов замедлилась, при этом скорость роста растений с большими плодами осталась прежней. В итоге ученые доказали давно существовавшее предположение — на эволюцию пальм с крупными плодами вымирание динозавров никак не повлияло, вероятно, из-за того, что мелкие животные тоже были способны съесть плоды и разнести семена.

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Полученные данные позволяют ученым разработать прогнозирование будущих экологических изменений — как смерть существующих видов повлияет на растения.

В апреле команда международных ученых из Ирландского национального университета в Корке совместно с коллегами Королевского Бельгийского института естественных наук и другими специалистами выявила у древних летающих динозавров (птерозавров) способность генетического контроля цвета перьев.

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Елена Апазиди
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