У летающих динозавров обнаружили способность контролировать цвет перьев

Nature: у птерозавров выявили способность контролировать цвет перьев с помощью мелатонина

Группа международных ученых из Ирландского национального университета в Корке, Королевского Бельгийского института естественных наук и другими коллегами из Бразилии и Бельгии обнаружили у древних летающих динозавров (птерозавров) способность контролировать цвет перьев. Выводы исследования описаны в журнале Nature.

В ходе работы специалисты провели анализ образцов головного гребня птерозавра Tupandactylus imperator из северо-восточной Бразилии, возраст которого насчитывает 115 миллионов лет.

Выяснилось, что нижняя часть гребня имела некоторый ободок из коротких жестких перьев. После чего ученые провели микроскопию и выявили в образцах сохранившиеся меланосомы разного типа. Они представляют собой гранулы пигмента меланина, что доказывает о наличии собственного генетического механизма контроля цвета перьев у динозавров.

Научное открытие иллюстрирует важность цветового рисунка у пернатых, а также то, что окраска была важной особенностью даже для первых животных с перьями.

В апреле 2022 года в американском каньоне Милл (штат Юта) выявили повреждения древних следов динозавров в результате строительных работ.