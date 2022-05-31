В Мелитополе начали принимать документы на российское гражданство

Власти Мелитополя сообщили о начале приема документов на оформление российских паспортов

В Мелитополе начали принимать документы на получение российского гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе открыто первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации», — написал Рогов.

По его словам, с 31 мая в городе стартовал прием документов для оформления российских паспортов. Он будет проходить в Центре предоставления административных услуг на улице Чернышевского, 37.

Ранее стало известно, что в Херсонской области около 40 человек подали документы на получение российских паспортов. Отмечается, что в городе пока открыта одна точка, где принимают заявления, их число будет увеличиваться. Также власти планируют сформировать выездные бригады для обслуживания жителей сельской местности.