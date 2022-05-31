В Совфеде высказались о применении «прыгающих мин» на Украине

Сенатор Цеков усомнился в применении Россией «прыгающих мин» на Украине

Россия в ходе спецоперации на Украине использует оружие, которое соответствует международному праву, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так в разговоре с «Лентой.ру» политик прокомментировал сообщения о якобы использовании войсками «прыгающих мин».

Применение секретного российского оружия — «прыгающих» ПТКМ-1Р, или противокрышевых мин, о которых издание Life сообщает со ссылкой украинских бойцов, больше похоже на выдумку, уверен сенатор.

Мне ничего не известно. Я убежден, что мы не используем вооружение, в том числе мины, которые не разрешены международным правом. Для нас такие варианты абсолютно недопустимы. Я думаю, надо же как-то объяснить неудачи в этих контрнаступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, соответственно, они начинают выдумывать Сергей Цеков российский сенатор

«Я уверен, что те вооружения, которые мы используем, которые мы разработали, с точки зрения военного дела совершенно допустимы в военных конфликтах. У нас нет химического оружия, мы никогда не будем применять оружие, которое не разрешено, в частности, те же самые противопехотные мины, насколько я понимаю, широко не используются. Я вообще не знаю, используются ли они. То, что ВСУ минируют что попало — это факт. Они на этих минах сами и подрываются», — сказал он.

По словам Сергея Цекова, применение новых видов вооружения во время специальной военной операции на Украине все же не исключено.

«Россия может разрабатывать новые типы вооружений, как и Украина. Она же использует какие-то новые типы вооружений, которые поступают на Украину из западных стран и Соединенных Штатов Америки», — заключил российский политик.

29 и 30 мая ряд официальных лиц Украины сообщали, что на протяжении последних двух суток украинские военные предприняли две попытки контрнаступления на херсонском направлении. 31 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, назначенный на этот пост российскими властями, предостерег Киев от новых попыток прорвать линию обороны в регионе.

