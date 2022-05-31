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Красный Крест опроверг сбор данных о здоровых детских органах в Мариуполе

Красный Крест опроверг сбор данных о здоровых детских органах на базе в Мариуполе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) не собирал данные о здоровых детских органах в Мариуполе. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил представитель организации.

В МККК также опровергли содержавшиеся в видео с базы в Мариуполе намеки на то, что организация занимается торговлей органами. «Это тоже однозначно ложное обвинение», — говорится в комментарии.

В Красном Кресте подчеркнули, что деятельность организации носит исключительно гуманитарный характер и призвана уменьшать человеческие страдания.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось. Отмечалось, что СК изучит поступившую информацию в рамках уже существующих уголовных дел.

Валентина Шварцман
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