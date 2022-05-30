Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Мариуполе обнаружили сотни медкарт детей с указанием здоровых органов

СК изучит найденные на базе МККК в Мариуполе медкарты детей с указанием здоровых органов

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в воскресенье, 29 мая, было опубликовано видео с базы МККК, в нем показали найденные медкарты. В них содержались также сведения о родителях несовершеннолетних.

Следственный комитет в рамках уже расследуемых уголовных дел изучит поступившую информацию и даст ей соответствующую правовую оценку.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал об опасных находках российских военных в американских биолабораториях в Мариуполе. Они были покинуты в спешке, сотрудники пытались уничтожить документы и объекты исследований, но не успели довести дело до конца.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные попытались прорвать линию обороны и потерпели поражение
Россиянам спрогнозировали теплую погоду
Минфин оценил необходимый объем средств для повышения пенсий в России
Блогерша изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила фанатов
Западные элиты обеспокоились поиском законного способа завладеть активами России
Россиян предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения
В России предложили снизить добычу нефти на треть
В России появились четыре новых города-миллионника
Теннисист Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»
В Мариуполе обнаружили сотни медкарт детей с указанием здоровых органов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.