В Мариуполе обнаружили сотни медкарт детей с указанием здоровых органов

СК изучит найденные на базе МККК в Мариуполе медкарты детей с указанием здоровых органов

Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в воскресенье, 29 мая, было опубликовано видео с базы МККК, в нем показали найденные медкарты. В них содержались также сведения о родителях несовершеннолетних.

Следственный комитет в рамках уже расследуемых уголовных дел изучит поступившую информацию и даст ей соответствующую правовую оценку.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал об опасных находках российских военных в американских биолабораториях в Мариуполе. Они были покинуты в спешке, сотрудники пытались уничтожить документы и объекты исследований, но не успели довести дело до конца.

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