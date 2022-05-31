В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть

Депутат Госдумы Ананских отказался верить в потери России из-за введения эмбарго на нефть

В Госдуме отказались верить в потери России из-за перспективы введения эмбарго на нефть со стороны Европы. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, его слова приводит газета «Известия».

Депутат пояснил, что в случае введения ограничений рассматривается уменьшение добычи нефти. «В результате на рынке возникнет определенная нехватка ресурсов, а цена вырастет», — заметил Ананских и выразил уверенность в том, что цена на нефть будет расти и дальше.

Таким образом депутат прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия будет терять более чем 22 миллиарда долларов в год из-за эмбарго. По оценкам агентства, из них 12 миллиардов долларов страна может потерять из-за остановки поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. Однако Россия продолжит зарабатывать около шести миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки нефтепровода.

Ранее стало известно, что страны ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, в нем прописано частичное эмбарго на российскую нефть, которое затронет импорт двух третей российского сырья. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет. На новостях о согласовании санкций цена на нефть резко подскочила: утром во вторник, 31 мая, Brent стоила 124,1 доллара за баррель. В течение дня цена снизилась до 119,4 доллара.