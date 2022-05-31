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В США продемонстрируют спутники с ядерным источником энергии в 2027 году

Пентагон заключил контракт на разработку прототипов спутников с ядерным источником энергии

Изображение: U.S. Defense Innovation Unit

Подразделение оборонных инноваций (DIU) Министерства обороны США объявило о заключении двух контрактов на разработку прототипов для демонстрации нового поколения ядерных двигателей и выработки энергии для космических аппаратов. Пентагон планирует осуществить демонстрационный орбитальный полет в 2027 году, сообщает Space.com со ссылкой на DIU.

Контракты заключили с компаниями Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy. Производители разработают демонстраторы ядерных силовых установок для малых космических аппаратов, которые будут работать в окололунном пространстве.

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Ultra Safe Nuclear работает над радиоизотопным источником энергии EmberCore. В DIU отметили, что EmberCore обеспечит в десять раз большую мощность по сравнению с плутониевыми системами.

Orbitron компании Avalanche Energy будет использовать термоядерный синтез для выработки электричества. В Orbitron плазму планируют удерживать магнитным полем. Отмечается, что разработку Avalanche Energy можно будет использовать в качестве двигателя и источника энергии.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что ядерный буксир «Зевс» можно будет обслуживать на орбите.

В декабре 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ядерный буксир «Зевс» планируют вывести в космос к 2030 году.

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Даниил Иринин
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