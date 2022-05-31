Стало известно об обстрелах приграничного российского региона со стороны Украины

Склады предприятия по производству масла под Белгородом обстреляли со стороны Украины

В Белгородской области минувшей ночью Вооруженными силами Украины (ВСУ) было обстреляно предприятие по производству масла. Об этом сообщил его директор Андрей Егоров, передает РИА Новости.

По его словам, в результате обстрела повреждены склады и производственные помещения, люди не пострадали. Обстрел был в районе двух часов ночи, добавил он.

27 мая украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Тогда были повреждены восемь строений, газопровод и ЛЭП. Пострадал россиянин — он получил осколочное ранение голени.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Подобный режим также продлен властями Курской и Брянской областей. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.