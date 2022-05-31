Нефтяное пятно обнаружили на российской реке

Нефтяное пятно обнаружили на реке Ока во Владимирской области

На реке Ока во Владимирской области обнаружили нефтяное пятно неизвестного происхождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Специалисты работают над устранением последствий попадания нефтепродуктов в водоем между населенными пунктами Благовещенское Муромского района и Кондраково Нижегородской области. Площадь и источник загрязнения уточняются.

В сентябре 2021 года разлив нефти произошел на реке Кама в Пермском крае. Пятно протяженностью 150 метров появилось вдоль береговой линии в районе улицы Невская в городе Краснокамске. МВД России занялось проверкой, в рамках которой инстанции оценили исполнение требований законодательства об охране окружающей среды.

Ранее в августе 2021 года нефтепродукты попали в воду на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. Причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально площадь разлива составляла 200 квадратных метров, однако позже показатель увеличился до 80 квадратных километров.